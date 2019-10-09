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ЕС призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии

, 21:55 Эфирная новость 39

Евросоюз призвал Анкару прекратить «одностороннюю военную акцию» на северо-востоке Сирии, так как она подрывает стабильность в регионе.

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Фото, видео: REUTERS, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4351

Турецкая армия пересекла сирийскую границу. ВВС Турции нанесла удары по объектам на севере страны. Огонь по территории вела и артиллерия. Снаряды падали в окрестностях крупного города Камышлы. Местные СМИ сообщают о 20 раненых среди мирного населения.

Курды, в свою очередь, призывают коалицию США создать бесполетную зону над подконтрольным им районом, защитить от турецких авиаударов. Американцы в это же самое время готовят санкции в отношении Анкары. Они обещали в случае вторжения разрушить экономику Турции.

О начале боевых действий Эрдоган объявил днем 9 октября. По его словам, операция под названием «Источник мира» направлена на создание на северо-востоке Сирии зоны безопасности и вытеснение оттуда курдских боевиков.

Отдельно турецкий лидер поговорил по телефону с президентом России. Путин призвал Эрдогана тщательно взвесить последствия, прежде чем принимать решение. И напомнил о важности территориальной целостности арабской республики и уважении ее суверенитета.

Главы МИД стран Евросоюза, в частности Германии, требуют, чтобы турецкие власти прекратили наступление. Франция призывает срочно созвать Совбез ООН.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по словам политологов, вторжение в Сирию означает для Эрдогана возрождение «Великой Турции».

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