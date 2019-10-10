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Военная операция Турции на севере Сирии: главное о конфликте

, 1:52 Эфирная новость 27

Американский глава Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты разрушат экономику Турции, если она начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии.

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Фото, видео: Reuters, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4352

Западных СМИ появились первые сообщения о погибших на севере Сирии после ударов турецкой армии. Но данные эти трудно подтвердить, ситуация в зоне спецоперации крайне неясная. Причем буквально. В воздухе пыль от бомбежек и гарь от нефти, курды для затруднения наступления турок поджигают скважины и мини-заводы по переработке топлива.

Пока речь идет о точечной операции в районе города Телль-Абьяд. Но ранее турецкие военные озвучивали планы по зачистке огромной полосы вдоль границы длиной в 480 и шириной в 30 километров. Корреспондент МИЦ «Известия» Александр Романов следит за ситуацией. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по мнению политологов, вторжение в Сирию означает для Эрдогана возрождение «Великой Турции».

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