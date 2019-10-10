Институт Жириновского отказал Бочкаревой в аренде после наркоскандала

Институт Жириновского отказался сдавать актрисе Наталье Бочкаревой помещения после скандала с наркотическими веществами. В здании образовательного учреждения звезда ситкома «Счастливы вместе» снимала квадратные метры для собственной школы для одаренных детей.

Учреждение Бочкаревой открылось совсем недавно — школа для юных актеров не успела отработать и одного учебного года. Располагалось она в здании Института мировых цивилизаций, учредитель которого — политик Владимир Жириновский. Сотрудники вуза отмечают, что покинуть арендуемые помещения актриса решила не сама.

«Не по своей воле она закрыла школу. После того, как появилось видео с участием Бочкаревой, ее попросили забрать вещи и закрыть школу», — цитирует одну из работниц института MK.RU.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наталья Бочкарева вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.