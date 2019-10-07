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  4. Наталья Бочкарева вышла на связь после сообщений о своем исчезновении

Наталья Бочкарева вышла на связь после сообщений о своем исчезновении

, 21:49 10

Соседи звезды «Счастливы вместе» ранее заявляли, что перестали видеть актрису, она не выходит на связь и не водит детей в школу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Тема:
Наталья Бочкарева задержана с кокаином 28

Звезда российского сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева вышла на связь после тото, как в сети появились сообщения об исчезновении актрисы. Об этом пишет РБК.

По данным издания, артистка рассказала о состоянии своего здоровья, отметив, что «чувствует себя хорошо». При этом Наталья Бочкарева не сообщила о своих дальнейших планах.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что актриса была задержана в Москве на своей иномарке сотрудниками ДПС. Наталья Бочкарева вела себя очень тревожно. При этом она сама рассказала, что имеет при себе запрещенные препараты, которые она спрятала в нижнем белье. На видео задержания звезда «Счастливы вместе» признается в содеянном.

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