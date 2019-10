Супертайфун «Хагибис» может сорвать японский этап гонок «Формулы-1»

Супертайфун «Хагибис» рискует оставить японских болельщиков «Формулы-1» без воскресной гонки. Разгул стихии японцам синоптики обещают в субботу, 12 октября. Сила ветра будет достигать 160 километров в час. Тайфун пройдет в 200 километрах от трассы.

Из-за самого мощного урагана 2019 года квалификационный заезд был перенесен на 13 октября, в этот же день должны состояться и гонки.

А накануне обслуживающий персонал трассы и гоночных команд спасали оборудование и гоночную технику от возможных повреждений. Предупреждая риск затопления боксов, их обложили мешками с песком.

If anybody makes any jokes about us sandbagging… 😒 #JapaneseGP #HagibisPreparations pic.twitter.com/ZkZR0tOpWI

С заправочно-ремонтных пунктов было убрано все, что может быть испорчено сильным ветром и обильными осадками. В том числе то, что команды используют для пит-стопов.

Preparing the garage for tomorrow is now underway; pitstop gantry taken down, sand bags delivered…! #RSspirit #JapaneseGP pic.twitter.com/7KVSKB3kQJ