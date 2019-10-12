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  4. Супертайфун «Хагибис» может сорвать японский этап гонок «Формулы-1»

Супертайфун «Хагибис» может сорвать японский этап гонок «Формулы-1»

, 11:53 47

Тайфун пройдет в 200 километрах от гоночной трассы. Организаторы «Формулы-1» предприняли все меры, чтобы обезопасить оборудование от повреждений. Квалификация перенесена на 13 октября.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Hoch Zwei, Reuters

Тема:
Погода 4042

Супертайфун «Хагибис» рискует оставить японских болельщиков «Формулы-1» без воскресной гонки. Разгул стихии японцам синоптики обещают в субботу, 12 октября. Сила ветра будет достигать 160 километров в час. Тайфун пройдет в 200 километрах от трассы.

Из-за самого мощного урагана 2019 года квалификационный заезд был перенесен на 13 октября, в этот же день должны состояться и гонки.

А накануне обслуживающий персонал трассы и гоночных команд спасали оборудование и гоночную технику от возможных повреждений. Предупреждая риск затопления боксов, их обложили мешками с песком.

С заправочно-ремонтных пунктов было убрано все, что может быть испорчено сильным ветром и обильными осадками. В том числе то, что команды используют для пит-стопов.

Все автомобили обслуживания ФИА также загнали в боксы.

В ожидании стихийного бедствия были даже демонтированы светофоры.

Все оборудование трассы должно быть подготовлено к квалификационным заездам 13 октября до 10 утра по местному времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за угрозы, созданной супертайфуном «Хагибис», правительство Японии созвало оперативный кризисный штаб.

Тема:
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