Супертайфун «Хагибис» может сорвать японский этап гонок «Формулы-1»

Супертайфун «Хагибис» рискует оставить японских болельщиков «Формулы-1» без воскресной гонки. Разгул стихии японцам синоптики обещают в субботу, 12 октября. Сила ветра будет достигать 160 километров в час. Тайфун пройдет в 200 километрах от трассы.

Из-за самого мощного урагана 2019 года квалификационный заезд был перенесен на 13 октября, в этот же день должны состояться и гонки.

А накануне обслуживающий персонал трассы и гоночных команд спасали оборудование и гоночную технику от возможных повреждений. Предупреждая риск затопления боксов, их обложили мешками с песком.

С заправочно-ремонтных пунктов было убрано все, что может быть испорчено сильным ветром и обильными осадками. В том числе то, что команды используют для пит-стопов.

Preparing the garage for tomorrow is now underway; pitstop gantry taken down, sand bags delivered…! #RSspirit #JapaneseGP pic.twitter.com/7KVSKB3kQJ — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) October 11, 2019

Все автомобили обслуживания ФИА также загнали в боксы.

В ожидании стихийного бедствия были даже демонтированы светофоры.

Все оборудование трассы должно быть подготовлено к квалификационным заездам 13 октября до 10 утра по местному времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за угрозы, созданной супертайфуном «Хагибис», правительство Японии созвало оперативный кризисный штаб.