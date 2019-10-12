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Пути назад нет: Германия призвала не мешать строительству «Северного потока — 2»

, 20:37 Видео 131

Министр обороны ФРГ подчеркнула, что Москва зарекомендовала себя как надежный партнер.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Weiser Martin, Soeren Stache, Monika Skolimowska

Тема:
Северный поток — 2 156

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр не видит смысла в попытках препятствовать строительству «Северного потока — 2». Такое мнение она высказала русофобски настроенному латвийскому коллеге Артису Пабриксу в Риге.

По словам немецкого политика, было бы нечестно создавать впечатление, будто «Северный поток — 2» можно еще остановить, «учитывая ход событий и уже достигнутые договоренности».

Пабрикс призвал партнеров по Евросоюзу выработать единую позицию по этому вопросу и намекнул, что можно прокладывать новые нитки трубопроводов, но нельзя говорить об энергетической безопасности, когда единственным поставщиком энергоресурсов является Россия.

Крамп-Карренбауэр, в свою очередь, отметила очевидную сложность проекта, а также подчеркнула, что Москва зарекомендовала себя в качестве надежного партнера.

Остается неизвестным, знала ли глава германского оборонного ведомства, что ее 53-летний визави в сентябре принял участие в «памятных» мероприятиях возле одной из деревень, где 75 лет назад 19-я латышская дивизия Waffen SS пыталась препятствовать наступающим на Ригу частям Красной армии. Он тогда заявил, что долгом сограждан является чтить «этих патриотов Латвии». Причем Пабрикс имел в виду не солдат-красноармейцев, а легионеров СС.

«Северный поток — 2» — газопровод, который прокладывается по дну Балтийского моря от России к Германии. В конце августа начался финальный этап укладки газопровода. Его строительство планируют завершить к концу 2019 года.

Против реализации энергетического проекта выступают Польша, Украина, все прибалтийские страны и США. «Палки в колеса» вставляет Дания, через территорию которой должен пройти маршрут.

Тема:
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