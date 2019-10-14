Минобороны опровергли информацию американского СМИ об ударах ВКС РФ по госпиталям в Сирии

Газета The New York Times, написавшая об авиаударах по госпиталям в Сирии якобы нанесенных ВКС России, стала жертвой манипуляций со стороны террористов и западных спецслужб. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В российском военном ведомстве ознакомились с публикацией американской газеты The New York Times о якобы ударах российских истребителей по сирийским „госпиталям“. Прежде всего хотели бы выразить сожаление, что серьезное издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и британских спецслужб», — заявил Конашенков.

По словам представителя российского военного ведомства, реальный уровень жизни сирийцев на подконтрольной террористам зоне деэскалации в Идлибе, вопреки представлениям журналистов, совершенно иной.

«Странным образом, редакцию газеты почему-то не удивил и факт нахождения якобы разбомбленного „госпиталя для мирных жителей“ на значительном удалении от населенного пункта в загубленной пещере, где невозможно соблюсти даже минимально необходимые условия для лечения людей», — отметил Игорь Конашенков.

Он рассказал, что недавно в одной из таких пещер в рамках пресс-тура побывали более 80 корреспондентов российских и зарубежных СМИ, которые своими глазами видели, что именно там находится. Это были «хорошо защищенные бункеры террористов» с тюрьмами и огромным запасом оружия и боеприпасов, в том числе и западного производства.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Минобороны опубликовало карту мест содержания более 14,5 тысяч взятых в плен боевиков ИГИЛ* на территории Сирии.

* — террористическая организация запрещена в РФ.