Путин считает недопустимыми действия боевиков на сирийской границе

Обострение обстановки в Сирии обсудили по телефону Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Российский лидер обратил внимание на кризисную гуманитарную ситуацию в районах вдоль сирийско-турецкой границы, которой могут воспользоваться члены террористических организаций, в том числе запрещенной ИГ*.

Также Путин и Эрдоган высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии и выразили намерения способствовать созыву Конституционного комитета под эгидой ООН в конце октября, в Женеве. Оба лидера подтвердили свою приверженность обеспечению территориальной целостности Сирийского государства.

В завершение диалога Путин пригласил Эрдогана посетить в ближайшие дни Россию с рабочим визитом. Приглашение было принято. Диалог состоялся по инициативе турецкой стороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Госдепе объяснили санкции США против Турции.

* — запрещенная на территории РФ организация.