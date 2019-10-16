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Путин считает недопустимыми действия боевиков на сирийской границе

, 7:22 Эфирная новость 28

Президент России во время разговора со своим турецким коллегой обратил внимание на обострение гуманитарной ситуации в районах вдоль сирийско-турецкой границы.

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Фото, видео: ТАСС/Никольский Алексей, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4377

Обострение обстановки в Сирии обсудили по телефону Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Российский лидер обратил внимание на кризисную гуманитарную ситуацию в районах вдоль сирийско-турецкой границы, которой могут воспользоваться члены террористических организаций, в том числе запрещенной ИГ*.

Также Путин и Эрдоган высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии и выразили намерения способствовать созыву Конституционного комитета под эгидой ООН в конце октября, в Женеве. Оба лидера подтвердили свою приверженность обеспечению территориальной целостности Сирийского государства.

В завершение диалога Путин пригласил Эрдогана посетить в ближайшие дни Россию с рабочим визитом. Приглашение было принято. Диалог состоялся по инициативе турецкой стороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Госдепе объяснили санкции США против Турции.

* — запрещенная на территории РФ организация.

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