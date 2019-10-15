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В Госдепе объяснили санкции США против Турции

, 18:42 Эфирная новость 168

Введением санкций против Турции Соединенные Штаты намерены заставить Анкару прекратить военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ralph Peters; 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4376

США вводят санкции против Турции. Соответствующий указ подписал Дональд Трамп. В Белом доме заявили — наказание ждет всех, кто причастен к военной операции в Сирии.

Это уже не просто угрозы и язык ультиматумов. США официально объявили своим, возможно, уже бывшим союзникам по НАТО экономическую войну. За операцию в Сирии — давить Турцию намерены санкциями. И уже подготовили целый пакет жестких мер.

Напомню, операция началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Мировое сообщество осудило действия Анкары. Чем же обернется для Турции наказание «рублем» и не только, разбиралась Кристина Федорова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о заявлении спецпредставителя президента РФ по Сирии Александра Лаврентьева, согласно которому Москва не поддерживала операцию Анкары.

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