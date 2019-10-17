Видео: как якутские фанаты подарили Бузовой корону с бриллиантами

Фанаты певицы Ольги Бузовой из Якутска подарили ей серебряную корону, инкрустированную 11 бриллиантами. Вес драгоценных камней составил 5,5 карата.

Бузова выступила в якутском комплексе «Триумф» 15 октября. Концерт посетили около четырех тысяч зрителей. За три недели до шоу фанаты начали сбор серебра на изготовление короны. Украшение певице вручили на сцене.

«Корона инкрустирована 11 сертифицированными якутскими бриллиантами. Общим весом в 5,5 карата», — произнес ведущий под радостные крики фанатов.

После этого на Ольгу Бузову надели корону. Уже из гримерки она записала видео, в котором поблагодарила фанатов из Якутии за подарок.

«Меня сегодня короновали! Вы представляете? Я сегодня и плакала, и смеялась. Я так благодарна. Я каждый раз спрашиваю: „Боже, за что такая любовь?“. Видимо, я все делаю правильно в этой жизни», — сказала артистка.

Она добавила, что на концерте в одном из городов на Дальнем Востоке ей подарили шубу, а теперь — бриллианты.

«Вы что так облегчаете жизнь мою будущему мужу? Вот, не надо. Это мужчина должен дарить шубы и бриллианты», — с улыбкой посетовала Бузова.

Муж у певицы может появиться в скором времени. Как писал 5-tv.ru, Ольга Бузова перестала скрывать отношения с популярным блогером.