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Новые подробности в деле Бочкаревой: актрису могли подставить

, 20:14 Видео 105

Источник в правоохранительных органах сообщил о причастности к делу известного рэп-исполнителя.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru; Telegram-канал «Майор и генерал»

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Наталья Бочкарева задержана с кокаином 37

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева могла стать жертвой провокации. В наркоскандале с ее участием всплыла фамилия известного рэпера, пишет «Московский комсомолец».

По информации издания, люди из светской тусовки в течение долгого времени приобретали запрещенные вещества у одного и того же дилера. Однако несколько месяцев назад качество товара резко упало.

«Выход предложил один из любителей „беленького“ — известный рэп-исполнитель», — цитирует издание своего источника в правоохранительных органах.

«Московский комсомолец» не раскрывает личность музыканта, но подчеркивает, что его имя имеется в распоряжении редакции. По информации журналистов, он и указал богеме на новый интернет-магазин.

Схема его работы общеизвестна: покупатель делает заказ через интернет, переводит деньги, после чего получает адрес закладки. Как правило, это подъезд обычного дома в спальном районе.

В случае с Бочкаревой речь идет о доме под номером 23 по Щелковскому шоссе. 

По мнению издания, на провокацию в отношении актрисы указывают два факта. Во-первых, в искомом свертке вместо заказанного одного грамма кокаина было целых пять. Во-вторых, от дома с закладкой до инспекторов ГИБДД автомобиль Бочкаревой сопровождала неизвестная машина.

Как сообщал 5-tv.ru, Наталью Бочкареву задержали с наркотиками в ночь на 28 сентября. Ее автомобиль остановили на Стромынке сотрудники ДПС УГИБДД Восточного округа. Они сообщили, что выбрали машину актрисы интуитивно.

Судебное заседание по делу звезды сериала «Счастливы вместе» должно было состояться 15 октября. Провести его не удалось: из-за неявки Натальи Бочкаревой суд перенесли на 18 октября.

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