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  4. Волонтерские центры по подготовке к 75-летию Великой Победы открылись в России

Волонтерские центры по подготовке к 75-летию Великой Победы открылись в России

, 7:17 Эфирная новость 21

Одна из самых крупных площадок по организации мероприятия заработала в Ленинградской области.

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Фото, видео: Instagram @vsezapobedu

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Сразу в нескольких городах России открылись волонтерские центры по подготовке к празднованию 75-летия Великой Победы. Одна из крупнейших площадок по обучению активистов заработала на северо-западе страны в Ленинградской области.

Место для подготовки волонтеров Победы выбрано не случайно — это Музей прорыва блокады под деревней Мариьно. Именно на знаменитом «Невском пятачке» советские войска несколько лет сдерживали натиск противника, потеряв, по разным оценкам, от 50 до 200 тысяч человек. О задачах и планах команды добровольцев смотрите подробнее в видеосюжете Кирилла Сергеева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Белграда от фашистских захватчиков. 

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