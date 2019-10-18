Волонтерские центры по подготовке к 75-летию Великой Победы открылись в России

Сразу в нескольких городах России открылись волонтерские центры по подготовке к празднованию 75-летия Великой Победы. Одна из крупнейших площадок по обучению активистов заработала на северо-западе страны в Ленинградской области.

Место для подготовки волонтеров Победы выбрано не случайно — это Музей прорыва блокады под деревней Мариьно. Именно на знаменитом «Невском пятачке» советские войска несколько лет сдерживали натиск противника, потеряв, по разным оценкам, от 50 до 200 тысяч человек. О задачах и планах команды добровольцев смотрите подробнее в видеосюжете Кирилла Сергеева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Белграда от фашистских захватчиков.