Увеличилось число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае

Число погибших при прорыве дамбы на реке Сейба, по предварительным данным, возросло до трех человек. ЧП произошло недалеко от поселка Щетинкино, Курагинкого района Красноярского края рано утром 19 октября.

По предварительной информации, 15 человек получили ранения.

На данный момент известно, что оказались разрушенными два общежития временного типа, там проживали 18 человек.

В готовность приведены аэромобильные группировки ГУ МЧС по Красноярскому краю.

На место трагедии направлены четыре бригады СМП.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошло в 02.00 утра по московскому времени.