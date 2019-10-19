  1. Пятый канал
  4. Увеличилось число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае

Увеличилось число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае

, 4:17 62

ЧП произошло в районе населенного пункта Щетинкино, Курагинкого района Красноярского края на реке Сейба.

Фото: ТАСС/Мальгавко Сергей

Число погибших при прорыве дамбы на реке Сейба, по предварительным данным, возросло до трех человек. ЧП произошло недалеко от поселка Щетинкино, Курагинкого района Красноярского края рано утром 19 октября.

По предварительной информации, 15 человек получили ранения.

На данный момент известно, что оказались разрушенными два общежития временного типа, там проживали 18 человек.

В готовность приведены аэромобильные группировки ГУ МЧС по Красноярскому краю.

На место трагедии направлены четыре бригады СМП.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошло в 02.00 утра по московскому времени.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.95
-0.06 71.13
0.23
Гороскоп на 19 октября: Телец, займитесь любовью!

Последние новости

4:46
Астероид диаметром в километр мчится к Земле
4:31
В Twitter футбольного клуба «Амкар» внезапно стали предлагать интимные услуги
4:17
Увеличилось число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае
3:48
Два общежития затопило после прорыва дамбы в Красноярском крае
3:46
На Украине обнародовали письмо офиса Зеленского о «формуле Штайнмайера»
3:28
Дамбу прорвало в Красноярском крае, есть жертвы

Сейчас читают

Гороскоп на 19 октября: Телец, займитесь любовью!
Кровь, бензин и мешки: Внука популярного музыканта расчленили бензопилой в Киеве
«Аэрофлот» прокомментировал гибель годовалой девочки на борту Airbus 330

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев