МЧС: Число погибших при прорыве дамбы под Красноярском увеличилось до 11 человек

Выросло число погибших при прорыве дамбы на реке Сейба в Красноярском крае до 11 человек. 15 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает МЧС.

Шестерых пострадавших везут в Курагинскую ЦРБ.

Известно, что рабочие, которые трудились на золотодобывающем руднике, жили в строительных вагончиках по девять-десять человек. Причем таких временных мест проживания было 15-20 штук. Некоторые из них смыло потоком во время прорыва дамбы.

5-tv.ru

Силы МЧС приняли решение о наращивании группировки из близлежащих субъектов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошло в 02.00 утра по московскому времени.