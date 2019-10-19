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  4. Число погибших при прорыве дамбы под Красноярском возросло до 12 человек

Число погибших при прорыве дамбы под Красноярском возросло до 12 человек

, 7:10 Фото 130

Состояние пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае оценивается как легкое и среднее,

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 12

Число погибших при прорыве дамбы на реке Сейба в Красноярском крае возросло до 12 человек. Состояние пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае оценивается как легкое и среднее, пишет ТАСС. 

В вагончиках находились 76 человек, 32 не пострадали.

Шестерых человек везут в Курагинскую ЦРБ.

Известно, что рабочие, которые трудились на золотодобывающем руднике, жили в строительных вагончиках по девять-десять человек. Причем таких временных мест проживания было 15-20 штук. Некоторые из них смыло потоком во время прорыва дамбы.

Силы МЧС приняли решение о наращивании группировки из близлежащих субъектов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошло в 02.00 утра по московскому времени.

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