Число погибших при прорыве дамбы под Красноярском возросло до 12 человек

Число погибших при прорыве дамбы на реке Сейба в Красноярском крае возросло до 12 человек. Состояние пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае оценивается как легкое и среднее, пишет ТАСС.
В вагончиках находились 76 человек, 32 не пострадали.
Шестерых человек везут в Курагинскую ЦРБ.
Силы МЧС приняли решение о наращивании группировки из близлежащих субъектов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошло в 02.00 утра по московскому времени.