Число погибших при прорыве дамбы под Красноярском возросло до 12 человек

Число погибших при прорыве дамбы на реке Сейба в Красноярском крае возросло до 12 человек. Состояние пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае оценивается как легкое и среднее, пишет ТАСС.

В вагончиках находились 76 человек, 32 не пострадали.

Шестерых человек везут в Курагинскую ЦРБ.

Известно, что рабочие, которые трудились на золотодобывающем руднике, жили в строительных вагончиках по девять-десять человек. Причем таких временных мест проживания было 15-20 штук. Некоторые из них смыло потоком во время прорыва дамбы.

Силы МЧС приняли решение о наращивании группировки из близлежащих субъектов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошло в 02.00 утра по московскому времени.