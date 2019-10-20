Пять дамб разрушено в Красноярском крае в результате аварии на золотом прииске

В общей сложности пять дамб было разрушено в результате аварии на золотодобывающем прииске. Кроме того, как заявили в пресс-службе Следственного комитета РФ, дамбы, на которых произошла авария, были построены незаконно.

СК просит арестовать трех сотрудников золотодобывающей компании по делу о прорыве дамбы. Об этом сообщает ТАСС.

«В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании всем троим задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в СК.

В ходе следствия было установлено, что гидротехнические сооружения в Курганском районе Красноярского края установлены незаконно, объект не имеет разрешительных документов.