По одному миллиону получат семьи погибших при прорыве дамбы под Красноярском

Семьи погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае получат по одному миллиону рублей, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда России.

«Семьям погибших будет перечислена единовременная страховая выплата по одному миллиону рублей, пострадавшим — единовременная страховая выплата, размер которой индивидуален. Кроме того, лицам, находившимся на иждивении погибших, будут назначены ежемесячные страховые выплаты, также в индивидуальном размере», — цитирует агентство сообщение пресс-службы ведомства.

19 октября в Красноярском крае на таежной реке Сейба в районе Восточных Саян вода прорвала дамбу возле золотодобывающей артели. Волна за секунды накрыла поселок. Больше всего досталась двум общежитиям, где жили почти 80 человек. По самым последним данным, погибли 15 старателей. Спустя несколько часов после ЧП спасателям удалось обнаружить живыми семерых рабочих, которые считались пропавшими без вести. 20 октября был найден еще один человек. Поиски оставшихся пятерых продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержан генеральный директор рудника, где произошел прорыв дамбы под Красноярском.