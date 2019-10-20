Задержан генеральный директор рудника, где произошел прорыв дамбы под Красноярском

Генеральный директор золотодобывающего предприятия ООО «Сисим» Максим Ковальков задержан правоохранительными органами. Данная компания владела рудником, где произошла трагедия.

В настоящий момент его везут в Красноярск в следственное отделение.

Как стало известно 5-tv.ru, также правоохранители задержали горного мастера Александрова Е. и начальника участка Еганова А.

Максим Ковальков довольно известная личность в Красноярском крае, особенно в бизнес-среде.

Прорыв дамбы на реке Сейба произошел рано утром 19 октября недалеко от села Щетинкино Курагинского района Красноярского края. В результате ЧП погибли 15 человек, также есть пропавшие без вести. Их поиски осложняются ухудшившимися погодными условиями.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео спасательной операции на месте прорыва дамбы.