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США разбомбили свою авиабазу в Сирии

, 18:36 17

Американские военные стерли с лица земли собственную авиабазу в сирийской провинции Эль-Хаска.

Тема:
Война в Сирии 4392

Об этом сообщает SANA. Уточняется, что разбомблена была американская база Клейб со взлетно-посадочной полосой для военно-транспортных самолетов. Как уточняет РИА Новости, американские военные уничтожили данный объект после того, как США вывели оттуда все свои силы.

Тема:
Война в Сирии 4392
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