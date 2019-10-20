США разбомбили свою авиабазу в Сирии

Об этом сообщает SANA. Уточняется, что разбомблена была американская база Клейб со взлетно-посадочной полосой для военно-транспортных самолетов. Как уточняет РИА Новости, американские военные уничтожили данный объект после того, как США вывели оттуда все свои силы.