США разбомбили свою авиабазу в Сирии
Сегодня, 18:36 Мировые новости 17
Американские военные стерли с лица земли собственную авиабазу в сирийской провинции Эль-Хаска.
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Война в Сирии 4392
Тема:
Война в Сирии 4392
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