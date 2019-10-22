  1. Пятый канал
  4. Публике представили логотип Олимпиады-2024 в Париже

Публике представили логотип Олимпиады-2024 в Париже

, 7:55 Эфирная новость 22

Впервые в истории эмблемы будут едины и для основных игр, и для паралимпийских.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Reuters, 5-tv.ru

Тема:
Олимпиада в Пекине 12

Медаль, огонь и Марианна. В Париже представили новый логотип Летних Олимпиады и Паралимпиады, которые пройдут в столице Франции в 2024 году.

По замыслу дизайнеров, золотая награда на эмблеме символизирует стремление к совершенству, пламя — говорит о поиске новых подходов в организации игр, а лицо символа французской революции — девушки Марианны — указывает на страну-хозяйку игр. Примечательно, что этот логотип впервые истории игр станет единым для Олимпиады и Паралимпиады.

Ранее был представлен официальный талисман Олимпиады-2022 в Пекине.

Тема:
Олимпиада в Пекине 12
24 сент
Опять не поедем? WADA выдвинула новые претензии к России
17 сент
Бин Дуньдунь — официальный талисман Олимпиады-2022 в Пекине
13 февр
Виктор Ан: Если попаду в сборную, буду выступать за Россию до 2022 года
2 дек
Российскому борцу Ахмедову вручили золотую медаль Олимпиады-2008
23 дек
После дисквалификации китайской тяжелоатлетки золото Олимпиады -2008 получит россиянка Оксана Сливенко
20 дек
Внимание, спойлер: Главные события грядущего 2018 года
11 авг
Российская бегунья отказалась возвращать олимпийские награды
17 авг
Лишенная олимпийской медали бегунья Чермошанская оспорит в суде свою дисквалификацию
17 авг
Российских легкоатлеток лишили золотой медали Олимпиады-2008
4 июл
Джеки Чан едет на Олимпиаду в Лондон, чтобы спеть

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.76
-0.19 71.17
0.04
Астролог назвала знаки зодиака, которые разбогатеют в ноябре

Последние новости

8:44
Видео: Танцовщица исполняет тверк на фоне горящих баррикад в Барселоне
8:41
День Якова Дровопильца: что можно и нельзя делать 22 октября
8:38
Размер родового сертификата увеличат в 2020-м
8:29
Теннисист Рафаэль Надаль тайно женился после 14 лет отношений
8:22
Боевики за сутки обстреляли 15 населенных пунктов в Сирии
8:16
Названа доля российских семей, которым денег хватает только на одежду и еду

Сейчас читают

Гороскоп на 22 октября: найдите время для семьи, Львы!
Зачем на Ольгу Бузову подали в суд и почему в Москве закрываются ее рестораны
«Твоя жизнь закончилась»: отсидевший Игорь Петренко поведал об убийстве

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев