Публике представили логотип Олимпиады-2024 в Париже

Медаль, огонь и Марианна. В Париже представили новый логотип Летних Олимпиады и Паралимпиады, которые пройдут в столице Франции в 2024 году.

По замыслу дизайнеров, золотая награда на эмблеме символизирует стремление к совершенству, пламя — говорит о поиске новых подходов в организации игр, а лицо символа французской революции — девушки Марианны — указывает на страну-хозяйку игр. Примечательно, что этот логотип впервые истории игр станет единым для Олимпиады и Паралимпиады.

Ранее был представлен официальный талисман Олимпиады-2022 в Пекине.