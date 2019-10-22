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Встреча Путина и Эрдогана длится в Сочи уже шесть часов

, 19:41 Эфирная новость 56

Все журналисты мировых СМИ в полной боевой готовности. С минуты на минуту лидеры стран должны выйти на итоговую пресс-конференцию.

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Фото, видео: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4402

С минуты на минуту лидеры России и Турции в Сочи дадут пресс-конференцию по итогам переговоров. Должны прозвучать важные заявления по ситуации в Сирии.

Путин с Эрдоганом с глазу на глаз общаются уже пять с лишним часов. Встреча непростая. От ее исхода, как было заявлено, зависит дальнейшее продвижение политического урегулирования в арабской республике.

Сегодня в 22.00 по московскому времени истекает пятидневное перемирие, о котором Турция договорилась с США. Эрдоган заверил, что предпримет дальнейшие шаги после разговора с российским президентом. 

В ожидании результатов переговоров, турецкие журналисты фотографируют карточки аккредитации на память. А репортаж о двусторонней встрече лидеров России и Турции в прямом эфире ведет китайское телевидение. Западная пресса тоже аккредитовалась. После сообщений о том, что Америка готова к атакам на турецких военных, сегодняшняя встреча в Сочи стала центральным мировым событием.

Виктор Синеок передает из Сочи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский президент в начале встречи выразил надежду, что уровень отношений между Москвой и Анкарой позволит найти ответы на самые сложные вопросы.

Тема:
Война в Сирии 4402
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