«Мертвые души Ольги Бузовой»: Миро объяснила провал ресторанного бизнеса звезды

Закрытие ресторанов BUZfood в Москве всерьез обеспокоила фанатов певицы и ведущей Ольги Бузовой. Как стало известно журналистам, на владельцев ООО «Бузова Рест Компани» подала в суд компания «Оптиком», которая хочет вернуть деньги за поставленный товар.

В то время как поклонники отказываются верить, что бизнес их кумира прогорел, блогер Лена Миро утверждает: это было ожидаемо. По мнению скандальной журналистки, идея открыть ресторанную сеть под именем Бузовой заведомо была обречена на провал. Публицистка напомнила, что ранее светская львица запустила продажу одежды и создала свою криптовалюту. Однако за что бы она ни бралась, все заканчивалось неудачей.

«Ни одно бизнес начинание Бузовой так и не вышло из минуса — некоторые видят в этом родовое проклятие и загадку», — иронично заметила Миро и попыталась разрушить всеобщее недоумение.

По мнению блогера, каждое дело артистки было основано на ее популярности. Партнеры звезды предполагали, что любая сеть, отрытая под ее именем, обретет большое число клиентов, потому что армия фанатов знаменитости насчитывает миллионы человек. Однако журналистка убеждена, что известность Бузовой — мнимая.

По мнению публицистки, ведущая покупает подписчиков в Instagram и платит людям, которые создают видимость массовости на открытии ее заведений. На деле же талантом певицы восхищается «пара десятков тысяч живых пользователей», которые не могут скупать весь ассортимент в магазинах одежды и ресторанах, считает Миро.

Возникшую ситуацию блогер сравнила с идеей романа Николая Гоголя «Мертвые души». Подобно тому, как Чичиков покупал «души», Бузова накручивает ботов в соцсетях. Результат такой деятельности может быть только один — финансовый крах, уверена публицистка.

«Идея, кстати, не новая — Николай Васильевич Гоголь ее развил еще в позапрошлом веке в своем произведении „Мертвые души“. Покупаешь несуществующих душ, берешь кредитик под них и делаешь ноги. Задумка хорошая, вот только правда, в случае Бузовой, как и с Чичиковым, итог вполне закономерен — финансовый крах», — подытожила журналистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем на Ольгу Бузову подали в суд.