Минфин и ЦБ представили проект «второй пенсии»

Минфин и Центробанк подготовили финальную модель реформы накопительной пенсии в России под названием «гарантированный пенсионный план» (ГПП), сообщают «Известия». На следующей неделе перечень изменений в НК, КоАП и ряд действующих ФЗ вынесут на общественные слушания.

Проект стал логическим продолжением системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая предполагала автоматическое подписание россиян на отчисление взносов с зарплат для будущей пенсии. Новая модель предусматривает полностью добровольное участие граждан в системе накоплений.

Основная цель ГПП — позволить гражданам за счет личных взносов с зарплат в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) копить на будущую пенсию. Размер отчислений плательщик определяет самостоятельно. Также он вправе перевести все имеющиеся накопления в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) в ГПП. Чтобы стать участником новой системы, гражданин может подать заявление через портал госуслуг, либо предоставить письменное согласие на участие в системе работодателю.

Согласно проекту, накопленные средства будут выплачиваться человеку в течение 15 лет после наступления пенсионного возраста. Другой вариант — в течение периода дожития, который ежегодно рассчитывает Минтруд. Окончательное решение на этот счет пока не принято. Однако если плательщик отчислял взносы в течение 30 лет, он может рассчитывать на выплату и до наступления пенсионного возраста.

Контролировать работу системы будет пенсионный оператор — Национальный расчетный депозитарий. Он будет администрировать взносы граждан и вести реестр участников ГПП.

ТАСС / Валерий Шарифулин

Разработчики проекта рассчитывают, что граждане станут активно пользоваться новой возможностью. Для привлечения их интереса, предусмотрены налоговые льготы. Так, участники системы ГПП будут освобождены от НДФЛ в пределах 6%. Например, если при зарплате 100 тысяч рублей человек ежемесячно вносит шесть тысяч рублей, налоговый вычет составит 780 рублей.

Для работодателей за софинансирование взносов работников в рамках ГПП также предполагаются поощрения. Понесенные расходы можно будет отнести на себестоимость и таким образом получить льготу по налогу на прибыль. Расходы умножаются на коэффициент, который в первые шесть лет со дня включения работника в реестр участников ГПП будет равен 0,03, в последующие годы — 0,06.

На участников ГПП распространяются права застрахованных лиц в ОПС. Это значит, что государство обязуется застраховать накопления в новой пенсионной системе. Если у НПФ, который выбрал граждан, отзывается лицензия, Агентство по страхованию вкладов возместит всю сумму поступивших взносов за время участия в системе ГПП.

Кроме того, НПФ обязан не реже чем раз в пять лет отражать размер средств на пенсионном счете участника ГПП, которые будут индексироваться, как и средства ОПС.

Ранее 5-tv.ru писал, что Центробанк предложил внедрить механизм выплаты пенсий в Систему быстрых платежей.