Из СИЗО выпущены трое обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Трое обвиняемых по уголовному делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» вышли из СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости.

Начальнику караула кемеровской пожарно-спасательной части № 2 Сергею Генину, руководителю компании «Системный интегратор» Игорю Полозиненко и инженер противопожарной системы в этой компании Александру Никитину суд Кемерово 17 октября изменил меру пресечения на более мягкую — в виде запрета определенных действий.

Позднее на основании аналогичного решения суда 6 декабря из СИЗО выйдет четвертый фигурант дела — начальнику службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин.

Еще четверо обвиняемых остаются под стражей до 26 января 2020 года.

Как рассказывал 5-tv.ru, на месте ТЦ «Зимняя вишня», при пожаре в котором погибли 60 человек, большинство из них дети, открыли «Парк ангелов».