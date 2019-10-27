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Сильный ветер оставил без света около семи тысяч жителей Псковской области

, 23:15 61

Без электроснабжения остались жители Плюсского района.

Фото: www.globallookpress.com / Rehman Asad

Тема:
Погода 4060

Плохая погода стала причиной отключения электричества в Псковской области. Об этом сообщает Интерфакс Северо-Запад со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго.

«С 17:49 по московскому времени и по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (ветер порывами 15-20 метров в секунду) происходят отключения в сети 110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ДЗО ПАО „Россети“ — ПАО „МРСК Северо-Запада“)», — цитирует агентство заявление пресс-службы ведомства.

По предварительной информации без света оказались 6,8 тысячи жителей Плюсского района. Сейчас в регионе проводятся аварийно-восстановительные работы. Когда будет возобновлено электроснабжение не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в регионах России стремительно ухудшается погода.

Тема:
Погода 4060
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