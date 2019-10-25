В регионах России стремительно ухудшается погода

Снегопады и гололедица спровоцировали десятки аварий в российских регионах. От Сибири до Северо-Запада — сплошной туман и нулевая видимость на дорогах. Из-за снежного циклона в аэропорту Благовещенска этим утром задержали несколько рейсов. Пилотов предупреждают о сложных условиях на взлетно-посадочной полосе.

В ряде регионов сегодня объявлен желтый уровень погодной опасности. Порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду. Холодно будет и в столице. Синоптики прогнозируют снегопады и снижение температуры до минус двух градусов.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео огненного ДТП на трассе «Дон», где двое сгорели заживо.