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В регионах России стремительно ухудшается погода

, 8:37 Эфирная новость 52

Водители к новым условиям не готовы: на дорогах десятки серьезных аварий.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Demian Stringer, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4057

Снегопады и гололедица спровоцировали десятки аварий в российских регионах. От Сибири до Северо-Запада — сплошной туман и нулевая видимость на дорогах. Из-за снежного циклона в аэропорту Благовещенска этим утром задержали несколько рейсов. Пилотов предупреждают о сложных условиях на взлетно-посадочной полосе.

В ряде регионов сегодня объявлен желтый уровень погодной опасности. Порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду. Холодно будет и в столице. Синоптики прогнозируют снегопады и снижение температуры до минус двух градусов.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео огненного ДТП на трассе «Дон», где двое сгорели заживо.

Тема:
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