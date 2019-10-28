Зеленский опубликовал новое видео скандального спора с националистами

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook выложил видео, снятое во время его визита в Золотое. В ролике, кроме всего прочего, есть и скандальный диалог лидера Незалежной с одним из националистов.

После того, как президента пригласили на территорию одного из частных домов беседа скатилась до уровня «лох — не лох».

В ходе разговора Зеленский заявил, что в курсе наличия оружия в доме, но при этом подчеркнул, что приехал в Золотое без представителей правоохранительных органов.

Между тем, один из националистов, вступивших в оживленную беседу с лидером Незалежной, активно пытался доказать, что оружия он «в руках не держит».

«Ты хочешь, чтобы я зашел в дом и показал где? Я просто вам сказал, вывезите оружие, пацаны», — обращается к собеседнику президент Украины.

«Доброволец» пытался перевести разговор в другое русло, после чего получил отповедь от президента.

«Я же не лох. Я тебе пришел и сказал — оружие уберите», — заявил Зеленский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что националисты пригрозили Зеленскому привести 10 тысяч ветеранов в Золотое.