  1. Пятый канал
  4. Зеленский опубликовал новое видео скандального спора с националистами

Зеленский опубликовал новое видео скандального спора с националистами

, 0:05 Видео 150

В ролике президент Украины с поднятыми в примирительном жесте руками пытается уговорить собеседников в Золотом сдать оружие, но терпения у Зеленского хватает ненадолго.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Facebook @zelenskiy95

Тема:
Украинский кризис 216

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook выложил видео, снятое во время его визита в Золотое. В ролике, кроме всего прочего, есть и скандальный диалог лидера Незалежной с одним из националистов.

После того, как президента пригласили на территорию одного из частных домов беседа скатилась до уровня «лох — не лох».

В ходе разговора Зеленский заявил, что в курсе наличия оружия в доме, но при этом подчеркнул, что приехал в Золотое без представителей правоохранительных органов.

Между тем, один из националистов, вступивших в оживленную беседу с лидером Незалежной, активно пытался доказать, что оружия он «в руках не держит».

«Ты хочешь, чтобы я зашел в дом и показал где? Я просто вам сказал, вывезите оружие, пацаны», — обращается к собеседнику президент Украины.

«Доброволец» пытался перевести разговор в другое русло, после чего получил отповедь от президента.

«Я же не лох. Я тебе пришел и сказал — оружие уберите», — заявил Зеленский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что националисты пригрозили Зеленскому привести 10 тысяч ветеранов в Золотое.

Тема:
Украинский кризис 216
28 окт
Захарова прокомментировала заявление Билецкого после визита Зеленского в Золотое
27 окт
Националисты пригрозили Зеленскому привести 10 тысяч ветеранов в Золотое
27 окт
Зеленского уличили в фальсификации во время поездки в Донбасс
27 окт
Украине пригрозили сильным экономическим ударом из-за российского угля
26 окт
«Я не лох какой-то»: Зеленский «конкретно» пообщался с националистами в Донбассе
26 окт
«Отрезвить и осадить»: украинского эксперта выгнали из студии
26 окт
Мисс Украина-2019 неожиданно ответила на вопрос «чей Крым»
25 окт
На Украине проходят новые акции против «формулы Штайнмайера»
22 окт
Двое мужчин погибли в результате взрыва в центре Киева
19 окт
Советник Трампа обвинил окружение Порошенко в краже полутора миллиардов долларов

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.00
0.14 71.12
-0.02
Гороскоп на 27 октября: Водолеи, срочно экономить!

Последние новости

1:01
День Евфимия Солунского: что категорически нельзя делать 28 октября
0:51
«Королева и лучики солнца»: модное дефиле жены и детей Диброва очаровало фанатов
0:28
Захарова прокомментировала заявление Билецкого после визита Зеленского в Золотое
0:05
Зеленский опубликовал новое видео скандального спора с националистами
0:01
28 октября — День создания армейской авиации России
23:45
За детьми, попавшими в аварию в Карелии, до сих пор никто не приехал

Сейчас читают

Все из-за чужого секса: интимная сцена Асмус обрушила рейтинги Ксении Собчак
«Это мерзко»: Асмус раскритиковали за съемки обнаженной в фильме «Текст»
Они алкоголики: соседи о зверски убитой 12-летним сыном петербурженке и ее муже

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев