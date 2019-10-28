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  4. МВД Украины подтвердило вывоз националистами оружия из Донбасса

МВД Украины подтвердило вывоз националистами оружия из Донбасса

, 16:22 31

Замглавы ведомства Вадим Троян отметил, что имеющееся у боевиков вооружение носит легальный характер.

Фото: РИА Новости / Стрингер

Тема:
Украинский кризис 218

Заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вадим Троян подтвердил вывоз националистами оружия из своего расположения в районе села Золотое в Донбассе, сообщает ФАН.

При этом представитель МВД Незалежной отметил, что имеющееся у боевиков, которых он называет «ветеранами-добровольцами», вооружение носит вполне легальный характер. По словам Вадима Трояна, в настоящий момент в районе разведения сил у села Золотое в самопровозглашенной Луганской народной республике дислоцируется «группа волонтеров без оружия».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что националисты пригрозили Зеленскому привести десять тысяч ветеранов в Золотое. Ультиматуму предшествовала встреча с президентом Украины и «мужской» разговор о разведении сил.

Тема:
Украинский кризис 218
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