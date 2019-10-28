МВД Украины подтвердило вывоз националистами оружия из Донбасса

Заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вадим Троян подтвердил вывоз националистами оружия из своего расположения в районе села Золотое в Донбассе, сообщает ФАН.

При этом представитель МВД Незалежной отметил, что имеющееся у боевиков, которых он называет «ветеранами-добровольцами», вооружение носит вполне легальный характер. По словам Вадима Трояна, в настоящий момент в районе разведения сил у села Золотое в самопровозглашенной Луганской народной республике дислоцируется «группа волонтеров без оружия».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что националисты пригрозили Зеленскому привести десять тысяч ветеранов в Золотое. Ультиматуму предшествовала встреча с президентом Украины и «мужской» разговор о разведении сил.