На Украине проходят торжества в честь освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Тысячи людей пришли к мемориалам с цветами, чтобы почтить память погибших советских солдат. Киевские власти разрешили провести митинги, правда с оговоркой: никакой советской символики и георгиевских лент.

Пока торжества проходят мирно. Но праздник могут омрачить украинские националисты. Они заявили, что не одобряют подобные мероприятия, и в ответ пообещали устроить факельные шествия.

75-лет назад Красная армия освободила Ужгород. Немецко-венгерские войска еще месяц пытались вернуть себе контроль над городом, но безуспешно. Позже Ужгород вошел в состав УССР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на Украине 9 мая прошло празднование Дня Победы.