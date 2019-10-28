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  4. На Украине отмечают 75-летие освобождения от фашистских захватчиков — видео

На Украине отмечают 75-летие освобождения от фашистских захватчиков — видео

, 16:34 Эфирная новость 19

Советская символика и георгиевские ленточки на мероприятиях запрещены, а националисты собираются провести факельные шествия.

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Фото, видео: stb.ua, 5-tv.ru

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На Украине проходят торжества в честь освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Тысячи людей пришли к мемориалам с цветами, чтобы почтить память погибших советских солдат. Киевские власти разрешили провести митинги, правда с оговоркой: никакой советской символики и георгиевских лент.

Пока торжества проходят мирно. Но праздник могут омрачить украинские националисты. Они заявили, что не одобряют подобные мероприятия, и в ответ пообещали устроить факельные шествия.

75-лет назад Красная армия освободила Ужгород. Немецко-венгерские войска еще месяц пытались вернуть себе контроль над городом, но безуспешно. Позже Ужгород вошел в состав УССР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на Украине 9 мая прошло празднование Дня Победы.

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