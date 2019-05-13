На границе зазеркалья: победив страх, украинцы вышли на празднование Дня Победы

На Украине 9 мая тоже не изменяют традициям — бьют людей, идущих в «Бессмертном полку», срывают георгиевские ленточки и громят советские памятники. Еще действующий президент Порошенко называет участников торжественных шествий — «ряжеными». А пока не вступивший в должность Зеленский позирует с пожилыми украинскими нацистами.

И совсем другая атмосфера царит в республиках Донбасса. В этом году самопровозглашенные Луганская народная республика (ЛНР) и Донецкая народная республика (ДНР) отмечают пять лет независимости.

На «Бессмертный полк» в Донецке и Луганске выходят сотни тысяч людей. И даже постоянные обстрелы ВСУ не могут запугать народ.

Дмитрий Акимов о том, как Киев пытается переписать великую историю, но у него ничего не получается.

Кажется, в Донецке не осталось ни одного рекламного плаката — на всех городских баннерах — детские портреты. Вместе с Днем Победы в этом году республика отмечает первый юбилей.

Газ в лицо, плевки и драки: Как националисты в Незалежной мешают Дню Победы

Пока в центре Донецка шумно, здесь — радуются тишине. Это окраина города, до аэропорта рукой подать, позиции украинской стороны в двух километрах. После пяти лет настоящего ада сюда наконец-то, потихоньку, возвращается жизнь. Здесь очень хорошо понимают значение фразы — праздник со слезами на глазах.

Улицы Взлетная и Стратонавтов — ближайшие к аэропорту.

«Тут ни одного дома нет целого, три улицы. На Стратонавтов нет ни одного дома целого и наша — Взлетная. Все перебили», — рассказывает житель Донецка Николай Шулипа.

Картина по-прежнему жуткая, но сейчас почти во всех домах стоят новые окна, на многих крышах — свежий шифер. Власти подвели свет воду и газ. Люди возвращаются домой. Они устали боятся и просто привыкли к обстрелам. Худшая привычка на свете.

«Ну, а куда нам деваться? Сейчас те придут, нам тут все будет хана», — объясняет житель Донецка Леонид Медведев

А те тем временем, каждый день продолжают стрелять по домам местных жителей, которые уже пять лет как — оккупанты на своей земле.

9 мая Донбасс был обстрелян девять раз. Расстреливать мирных жителей Донбасса — далеко не единственная традиция современной Украины. Во Львове людям, которые пришли возложить цветы к мемориалам погибшим, плюют в лицо.

«Получай, ты москальская орда за то, что пришла на нашу землю», — доносится крик.

В Одессе — всем подозрительным гражданам выворачивают карманы — ищут георгиевские ленты. На Украине за ее ношение можно отправится в тюрьму на 15 суток.

«Полиция работает, так и запишите»

«То есть он пришел с георгиевской ленточкой?»

«Да. Задержан, составлен протокол об административном правонарушении»

На Запорожье полицейским не понравилась пилотка у маленькой девочки. На ней красовалась красная звезда.

«Она запрещена. Символика Советского союза».

В Киеве аналогичная борьба с «запрещенной символикой» закончилась потасовкой. Пожилая женщина в форме советского образца только на улицу вышла, ее сразу окружили, аж, десять полицейских.

«Отойдите от женщины, отойдите от женщины!»

Женщине стало плохо, ей вызвали скорую, но увезли с места — все равно в полицейской машине. Все это — формирование новых традиций, утверждает пока еще президент Украины.

«Мы отстранились от кремлевского победобесия и за пять лет выработали сильный сценарий, свой ритуал для Дня Победы, основанный на европейских традициях», — заявил президент Украины Петр Порошенко.

Владимир Зеленский назвал 9 мая «Днем благодарения» и посетил могилу деда

На европейский манер, Порошенко обратился к народу 8 мая и попросил не поддерживать Россию в ее стремлении чтить память героев. Несмотря на просьбы, люди вышли — без ленточек и без красных маков, просто с портретами — по Киеву прошли больше ста тысяч человек.

Многие ждали здесь и нового президента. Зеленский не приехал. Вместо этого отправился мирить ветерана Красной армии и старушку из УПА*.

«Зеленскому не плохо бы подумать, что с ним сделали бы во Львове летом 1941 года. Для отрезвления его понимания о том, что именно он говорит», — считает политолог Армен Гаспарян.

Впрочем, даже этот, мягко говоря, неоднозначный жест, не затмил слов Порошенко о том, что, внимание: свободу на украинскую землю должны принести солдаты НАТО.

На Донбассе думают иначе. Главным подарком ко дню рождения республики тут называют решение упростить выдачу российских паспортов. Каждый день здесь — День Победы войне за независимость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции украинских властей на решение российского президента Владимира Путина упростить выдачу гражданства для отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В частности, Порошенко обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой в очередной раз ввести санкции в отношении России.

* — запрещена в РФ.