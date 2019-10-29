Дату отвода войск в Петровском засекретили

Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины на заседании в Минске согласовала дату разведения войск в районе села Петровское в Донецкой области, однако все участники переговоров отказались публично озвучить ее.

Как сообщает ТАСС, информацию о согласовании даты подтвердил представитель России в контактной группе Борис Грызлов, но называть конкретные числа не стал.

В свою очередь, министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила, что стороны договорились не озвучивать дату из-за наличия «определенных сложностей».

«Украинским властям не просто удержать ситуацию, не просто осуществить разведение. Дата зафиксирована. Мы идем в соответствии с планом-графиком. Мы дату не будем озвучивать. Есть просьба украинской стороны. Они опасаются, что могут быть провокации, которые сорвут процесс», — сказала Никонорова.

Разведение сил началось в Донбассе, причем с обеих сторон. С позиций ВСУ и народной милиции ЛНР выпустили сигнальные ракеты — в знак готовности покинуть расположение. На линии разграничения сейчас находятся сотрудники миссии ОБСЕ. Они фиксируют все происходящее. Планируется, что процесс займет три дня. Технику будут отводить по частям. 30% сегодня, столько же завтра и оставшиеся 40% — в четверг.

Разведение сил согласовала контактная группа в Минске еще в сентябре, но Киев все это время срывал договоренности.