Бывший депутат Рады сломал ребро нынешнему в киевском ресторане

Два народных депутата Украины — бывший и нынешний подрались в понедельник, 2 сентября, в ресторане в центре Киева. Как сообщает ФАН, отличились 47-летний представитель партии «Батькивщина» Руслан Богдан и 42-летний вновь избранный депутат от партии «Европейская солидарность» (бывший блок Петра Порошенко») Сергей Алексеев.

Между мужчинами произошел конфликт, который перерос в потасовку. Что послужило причиной мордобоя, неизвестно. Когда на место прибыла полиция, нардепы отказались давать какие-либо пояснения. Сообщается лишь, что позже Алексеев обратился к медикам, которые зафиксировали многочисленные ушибы и перелом ребра.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Действия политиков могут быть квалифицированы как хулиганство, за что им грозят штрафы или даже лишение свободы до полугода.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Верховная рада Украины приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности.