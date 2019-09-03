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  4. Бывший депутат Рады сломал ребро нынешнему в киевском ресторане

Бывший депутат Рады сломал ребро нынешнему в киевском ресторане

, 17:35 41

Отличились представители партии «Батькивщина» и «Европейская солидарность».

Фото : Facebook @Ruslan.Bogdan.Deputat, @deputy.alekseev

Тема:
Украинский кризис 150

Два народных депутата Украины — бывший и нынешний подрались в понедельник, 2 сентября, в ресторане в центре Киева. Как сообщает ФАН, отличились 47-летний представитель партии «Батькивщина» Руслан Богдан и 42-летний вновь избранный депутат от партии «Европейская солидарность» (бывший блок Петра Порошенко») Сергей Алексеев.

Между мужчинами произошел конфликт, который перерос в потасовку. Что послужило причиной мордобоя, неизвестно. Когда на место прибыла полиция, нардепы отказались давать какие-либо пояснения. Сообщается лишь, что позже Алексеев обратился к медикам, которые зафиксировали многочисленные ушибы и перелом ребра.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Действия политиков могут быть квалифицированы как хулиганство, за что им грозят штрафы или даже лишение свободы до полугода.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Верховная рада Украины приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности.

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