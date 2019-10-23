США выделили «Белым каскам» 4,5 миллиона долларов

Дональд Трамп выделил четыре с половиной миллиона долларов на финансирование «Белых касок». Об этом сообщается на сайте Белого Дома.

В заявлении говорится, что за время вооруженного конфликта в Сирии эта неправительственная организация спасла 115 тысяч человек. Поэтому Вашингтон призывает всех своих союзников также оказать поддержку этой структуре.

Но вот о том, что существует множество доказательств подрывной деятельности «Белых касок», в Штатах по-прежнему предпочитают не вспоминать. А постановочные ролики о химических атаках мирного населения до сих пор считают главным доказательством вины президента Сирии Башара Асада.

Но о том, что эти обвинения беспочвенны, уже говорят даже западные СМИ. В частности, журналисты BBC назвали «Белые каски» фабрикой фейковых новостей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обнаружено тайное убежище «Белых касок», где снимались фейки о химатаках.