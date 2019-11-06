«Пришла беда»: Депутат Рады о возвращении «тупых» к власти на Украине

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил о возвращении к власти в стране «тупых» и «старых». По мнению парламентария, в его страну пришла беда и грядет неминуемая национальная катастрофа.

«К нам пришла беда, потому что те, кому мы поверили, ведут нас в такую же, но еще большую пропасть. Кабинет министров начали формировать по очень странному признаку. Например, сегодня чиновник должен либо участвовать в гей-парадах, либо ходить на фашистские концерты, либо быть из группы Сороса. К власти под видом обновления вернулись наполовину старые, а что еще более страшное, на вторую половину тупые», — сказал Вадим Рабинович.

Народный избранник добавил, что предыдущие президенты Украины имели зачатки государственности и понимали, как функционирует страна. Вадим Рабинович считает, что и пришедшие к власти молодые люди не в состоянии осознать, как работает государство.

«Они до такой степени не понимают, как работает государство, что нас ждет национальная катастрофа по-любому уже. Ничего нельзя сделать по одной простой причине — они просто не хотят слышать, понимать и учиться», — заключил Вадим Рабинович.

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