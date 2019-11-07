«Было больно это смотреть»: отец Децла рассказал о фильме про сына

В съемках фильма о Кирилле Толмацком, больше известным под творческим псевдонимом Децл, приняли участие отец и мать покойного артиста. Они поделились откровенными воспоминаниями о жизни их знаменитого сына. Отец рэпера Александр Толмацкий признался, что тяжелее всего вновь испытывать те чувства после просмотра фильма, пишет Teleprogramma.pro.

«Я никак не участвовал в фильме, кроме того, что „я — папа“. Мне сложно оценивать, могу сказать лишь, что проделана серьезная работа и это очень правдивое кино. Роман приезжал ко мне домой и показывал фильм. Это его взгляд на то, что произошло с Кириллом. Мне было больно это смотреть и снова все переживать» — цитирует слова Александра Толмацкого Teleprogramma.pro.

Режиссер Роман Супер и сценарист Александр Уржанов для создания честной биографии покойного артиста поговорили с его родителями и близкими друзьями. Последние надеются, что авторам кинокартины удастся правдиво рассказать о Кирилле и не будет «недосказанности» в фильме.

«Кирилл прожил не одну жизнь, а четыре — пять жизней за 36 лет. Он видел столько городов и стран, так много ездил, сколько не все люди успевают за одну жизнь. И как вместить всю его жизнь в два часа я не представляю. И сериала мало будет. Я разочаруюсь только в одном случае, если будет много недосказанности. Кирилл сам по себе был закрытым человеком» — подчеркнул концертный директор Толмацкого в интервью Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в сети появился трейлер документального фильма о рэпере Децле.