Водолазы обнаружили в Мойке останки убитой преподавателем СПбГУ студентки

Водолазы обнаружили в Мойке останки убитой преподавателем СПбГУ Олегом Соколовым студентки университета Анастасии Ещенко.

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры поисковых работ в акватории реки. На них видно, что из воды был поднят черный пакет, в котором предположительно могут находится какие-то части тела убитой девушки.

Как сообщалось ранее Олег Соколов дал признательные показания. 63-летний доцент университета сообщил, что убил Анастасию в состоянии аффекта во время ссоры еще два дня назад. А потом, испугавшись пытался избавиться от тела.

Как сообщал 5-tv.ru, утром 9 ноября из реки Мойки достали 63-летнего мужчину. В его рюкзаке обнаружили две отрубленных женских руки. Позже выяснилось, что им оказался Олег Соколов. У него дома нашли расчлененное тело молодой девушки. Самого преподавателя отвезли в больницу с переохлаждением. Незадолго до преступления Соколов проиграл двухлетний суд режиссеру Евгению Понасенкову.