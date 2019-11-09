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  4. Водолазы обнаружили в Мойке останки убитой преподавателем СПбГУ студентки

Водолазы обнаружили в Мойке останки убитой преподавателем СПбГУ студентки

, 19:48 | Светлана Шевченко Эксклюзивное видео 62

Уже несколько часов в акватории реки работают специалисты. Набережная оцеплена.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia, 5-tv.ru

Водолазы обнаружили в Мойке останки убитой преподавателем СПбГУ Олегом Соколовым студентки университета Анастасии Ещенко. 

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры поисковых работ в акватории реки. На них видно, что из воды был поднят черный пакет, в котором предположительно могут находится какие-то части тела убитой девушки.

Как сообщалось ранее Олег Соколов дал признательные показания. 63-летний доцент университета сообщил, что убил Анастасию в состоянии аффекта во время ссоры еще два дня назад. А потом, испугавшись пытался избавиться от тела. 

Как сообщал 5-tv.ru, утром 9 ноября из реки Мойки достали 63-летнего мужчину. В его рюкзаке обнаружили две отрубленных женских руки. Позже выяснилось, что им оказался Олег Соколов. У него дома нашли расчлененное тело молодой девушки. Самого преподавателя отвезли в больницу с переохлаждением. Незадолго до преступления Соколов проиграл двухлетний суд режиссеру Евгению Понасенкову.

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