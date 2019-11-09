Установлена личность расчлененной преподавателем СПбГУ студентки

Установлена личность девушки, предположительно убитой и расчлененной преподавателем СПбГУ и известным российским историком Олегом Соколовым.

Как стало известно 5-tv.ru, жертвой убийства стала его студентка и по некоторым данным возлюбленная 24 летняя Анастасия Ещенко.

По рассказам студентов, она была аспиранткой старейшего петербургского университета, изучала историю нового и новейшего времени. Вместе с Соколовым они написали несколько научных работ. Сообщается, что их связывали не только рабочие, но и личные взаимоотношения.

Ещенко приехала в Санкт-Петербург из Краснодарского края. Учившаяся с ней девушка рассказала 5-tv.ru, что Анастасия была очень отзывчивой и готова была поддержать того, от кого отвернулся весь остальной коллектив.

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«Последние года она очень серьезно занималась наукой. Довольно веселая была, как мне показалось», — вспоминает Алина.

Что касается ее романа с преподавателем, она не смогла ничего пояснить, добавив, что «это университетские слухи, о которых ей не хотелось бы говорить».

Как сообщал 5-tv.ru, утром 9 ноября из реки Мойки достали 63-летнего мужчину. В его рюкзаке обнаружили две отрубленных женских руки. Позже выяснилось, что им оказался Олег Соколов. У него дома нашли расчлененное тело молодой девушки. Самого преподавателя отвезли в больницу с переохлаждением. Позже он признался, что убил свою студентку. Незадолго до преступления Соколов проиграл двухлетний суд режиссеру Евгению Понасенкову.