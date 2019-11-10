Видео: Украинского журналиста назвали «агентом ФСБ» и надрали ухо

Украинского журналиста Руслана Коцабу в ходе ток-шоу назвали «агентом ФСБ» и надрали ухо после заявления, что президент Украины Владимир Зеленский должен был более жестко разобраться с протестующими против разведения сил в Донбассе националистами.

Так называемый «ветеран» боевых действий в Донбассе Тарас Елейко назвал оппонента лжецом и манипулятором. После чего встал, подошел к журналисту и схватил его за ухо. Стоит отметить, что ведущий программы поддержал националиста и потребовал от Руслана Коцабы выказать должное уважению к «ветерану».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один из лидеров украинских националистов задержан в Польше по запросу России. Власти Варшавы готовят экстрадицию Игоря Мазура — участника так называемой антитеррористической операции в Донбассе.