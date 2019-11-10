«Не ужинаю»: Наталья Бочкарева раскрыла секреты красоты и стройности

Наталья Бочкарева раскрыла секреты красоты и рассказала о подробностях личной жизни в интервью Starhit. Также актриса сообщила о некоторых недостатках своего поведения. Так, звезда призналась — иногда к ней лучше не подходить с разговорами. Знаменитость становится агрессивной, когда голодна.

«У меня портится настроение, когда я не успела поесть. Терпеть не могу быть голодной! Поэтому, прежде чем заводить беседу о чем-то, меня надо накормить», — поделилась теледива.

По словам стройной и подтянутой Натальи Бочкаревой, питается она по несколько раз в день маленькими порциями. То есть, знаменитость придерживается дробной системы питания. При этом актриса поведала, что иногда ей нужно быстро привести себя в форму, поэтому приходится прибегать к экстремальным мерам.

«Если мне надо быстро похудеть, то я не ужинаю и чаще, чем обычно, занимаюсь спортом», — сказала артистка.

39-летняя Наталья Бочкарева уверена, что «женщина должна любить себя полностью». Иначе, по мнению звезды, ею не смогут восхищаться другие люди. Одним из главных секретов своей красоты актриса считает здоровый сон.

«Чувствую себя привлекательной, когда высплюсь. Женщины поймут: иногда главный секрет красоты — провести в постели не меньше десяти часов», — уверяет знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Бочкарева требует прекратить называть ее наркоманкой и обещает рассказать все.