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Украине пригрозили сильным экономическим ударом из-за российского угля

, 8:51 Видео 84

По словам экс-депутата Верховной рады, закупка в России энергетических ресурсов спровоцирует в стране безработицу.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / FB-Schulz, YouTube / Евгений Мураев

Тема:
Украинский кризис 212

Украинская экономика понесет сильный удар с переходом на закупку энергетических ресурсов в России, заявил в студии телеканала «Наш» бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По словам депутата, объявленный президентом Владимиром Зеленским режим тишины как одного из условий ОБСЕ для реализации формулы Штайнмайера — попытка спрятаться от решения ряда проблем, в том числе касаемо экономических перспектив страны. В числе прочего за кадром осталась так называемая «поправка Геруса», которая разрешила Украине импортировать уголь и электроэнергию из России.

Мураев обратил внимание на то, что в РФ уголь добывается преимущественно карьерным способом и соответственно — дешевле по себестоимости. На первый взгляд его приобретение выгодно, однако в последствии пагубно скажется на украинской горнодобывающей и угольной промышленности, считает политик.

Экс-депутат полагает, что вследствие такого решения около 50 украинских шахтеров, работающих в государственном и частном секторе, могут остаться без работы. По его прогнозу, Украина сократит выработку электроэнергии, что повлечет за собой новые увольнения.

Кроме того, некоторые города-спутники электростанций при их закрытии могут «остаться без тепловых носителей», добавил Мураев.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова отреагировала на слова министра обороны Украины о «войне с Россией».

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