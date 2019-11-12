Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти уже на протяжении пяти лет готовы к снятию Евросоюзом санкций в отношении России, сообщает ФАН.

«Если это произойдет, то лавина „зрады“ сойдет однозначно. Но главное для нас — мы готовы к любому сценарию. И мы понимаем, что это может произойти», — отметил Дмитрий Кулеба.

По словам политика, в случае действительной отмены ограничительных мер в отношении Москвы Украина должна получить «максимальный уровень компенсации в любой форме». Дмитрий Кулеба считает, что данный вопрос подлежит обсуждению в рамках российско-украинских переговоров.

Вице-премьер уверен, что решение о снятии санкций с России должно прекратить рассуждения о позиции западных стран, которую они занимают по отношению к Украине. В настоящий момент первоочередной задачей киевской дипломатии является готовность к подобного рода сценарию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Черногория, Албания, Норвегия и Украина вслед за ЕС продлили антироссийские санкции.