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  4. Черногория, Албания, Норвегия и Украина вслед за ЕС продлили антироссийские санкции

Черногория, Албания, Норвегия и Украина вслед за ЕС продлили антироссийские санкции

, 23:07 19

Речь идет об ограничениях в отношении 170 физических и 44 юридических лиц из России.

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Фото, видео: РИА Новости / Игорь Онучин

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Украинский кризис 235

Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, а также Норвегия и Украина вслед за Евросоюзом продлили антироссийские санкции. Об этом сообщила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Фредерика Могерини.

По ее словам, ЕС доволен решением четырех стран примкнуть к общему решению и обеспечить советующую национальную политику.

Как уточняет «Экономика сегодня», речь идет о санкциях в отношении 170 физических и 44 юридических лиц из России. Евросоюз продлил эти ограничения, введенные в 2014 году, еще на полгода 12 сентября.

Буквально накануне, как сообщал 5-tv.ru, против продления антироссийских санкций высказалась на конференции норвежский политик, глава губернского совета Финнмарк Рагнхильд Вассвик. Она сказала, что «странно и неестественно» вводить санкции в отношении хороших соседей.

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