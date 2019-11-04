Черногория, Албания, Норвегия и Украина вслед за ЕС продлили антироссийские санкции

Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, а также Норвегия и Украина вслед за Евросоюзом продлили антироссийские санкции. Об этом сообщила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Фредерика Могерини.

По ее словам, ЕС доволен решением четырех стран примкнуть к общему решению и обеспечить советующую национальную политику.

Как уточняет «Экономика сегодня», речь идет о санкциях в отношении 170 физических и 44 юридических лиц из России. Евросоюз продлил эти ограничения, введенные в 2014 году, еще на полгода 12 сентября.

Буквально накануне, как сообщал 5-tv.ru, против продления антироссийских санкций высказалась на конференции норвежский политик, глава губернского совета Финнмарк Рагнхильд Вассвик. Она сказала, что «странно и неестественно» вводить санкции в отношении хороших соседей.