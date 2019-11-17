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Яна Рудковская оценила шансы Бузовой поехать на «Евровидение»

, 8:44 | Алиса Старжевская 67

Продюсер высказала мнение о шансах певицы представлять Россию на международном конкурсе.

Фото: Instagram @rudkovskayaofficial

Тема:
Ольга Бузова 677

В эфире вечернего шоу с Юлией Барановской продюсер Яна Рудковская оценила шансы Ольги Бузовой представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение».

Слухи об участии певицы на международных соревнованиях в последнее время стали появляться все чаще. Да и сама поп-дива намекала, что была бы не против выступить перед европейским слушателем, пишет сайт Teleprogramma.pro. Однако отвечая на вопрос Барановской о перспективах Бузовой поехать на «Евровидение», Рудковская дала понять, что не рассматривает кандидатуру звезды «Дома-2» всерьез.

Instagram @buzova86

«Мечты сбываются и не сбываются. Так поется в песне Юрия Антонова», — напела продюсер, отвечая на провокационный вопрос о шансах певицы представлять страну на соревнованиях.

Говоря о перспективах Александра Панайотова, звезда также отметила, что его кандидатура для международного конкурса не подойдет. А вот что касается Димы Билана, то он готов в третий раз штурмовать «Евровидение». Продюсер уже смогла в 2008-м привести подопечного к победе на международном конкурсе эстрадной песни, и, вероятно, рассчитывает, что он сможет вновь достойно представить Россию на соревнованиях.

Ранее 5-tv.ru писал, что соцсети обсуждают поведение Рудковской и Плющенко на сцене.

Тема:
Ольга Бузова 677
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