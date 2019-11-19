Дальний Восток вторые сутки приходит в себя после зимнего циклона

Дальний Восток вторые сутки не может оправиться от первого зимнего циклона.

Порывы ветра в некоторых районах все еще достигают 30-ти метров в секунду. На трассах десятки аварий из-за наледи. На Сахалине этой ночью сразу пять районов остались без света. А вот так сейчас выглядят улицы Владивостока — пешеходы вплавь передвигаются по снежной каше.

Непогода пришла и в центральную Россию. В нескольких аэропортах из-за плотного тумана отменили или задержали десятки рейсов. И судя по прогнозам, сегодня погода не улучшится.

Раньше времени зима пришла и в Европу. На севере Италии объявлены наивысший — красный уровень опасности. В одной из провинций сильные снегопады спровоцировали сход лавины. Десятки домов повреждены, а дороги заблокированы. В Венеции ожидают вторую волну паводков — дожди не прекратятся до конца недели.

В Австрии жертвами лавин и наводнений уже стали как минимум три человека. Из-за сильных снегопадов людей эвакуируют целыми деревнями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ов первое утро после прихода зимнего циклона автомобили жителей Владивостока сковало льдом.