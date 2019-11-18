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Автомобили Владивостока оказались в ледяном плену

, 6:29 Эфирная новость 8

Утром жители города пришли в ужас, когда после ночного дождя и резко нагрянувшего заморозка их автомобили оказались по полколеса во льду.

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Фото, видео: Instagram @dps.control_, 5-tv.ru

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Мощный снежный циклон накрыл Приморье. Всю ночь в регионе шел дождь, который утром сменился метелью со штормовым ветром.

В аэропортах Владивостока и Благовещенска задержаны десятки вылетов. Отменены междугородние автобусные рейсы. На улицах образовались целые озера. А к утру машины оказались в ледяном плену.

Сильные снегопады раньше времени пришли и в Европу. Вот так сейчас выглядят австрийские города. В десятках населенных пунктах нет электричества, закрыты магазины и автобаны.

В Австралии выпал гигантский град. Ледяные глыбы размером с теннисный мяч повредили сотни автомобилей. Без света остались тысячи домов.

Непривычно холодно сейчас даже в Африке. Побелели улицы Алжира и Марокко. Обычно зимой там плюсовые температуры, но в ближайшие дни ожидать потепления не придется. Местные жители называют происходящее – катастрофой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Гидромедцентр предупредил москвичей о давлении близком к рекордному.

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