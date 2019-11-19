Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский позволил себе появиться на встрече с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Киеве обросшим щетиной.

По словам лидера Незалежной, виной всему его «забобоны» по поводу возвращения домой кораблей, задержанных после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

«Я вам честно скажу, я хочу извиниться, что я небритый. Это непросто так. Вы знаете, у нас есть такое украинское слово „забобоны“ (предрассудки — в переводе с украинского языка — Прим.ред.). Украинское слово, очень классное, я его очень люблю. Такие есть предрассудки: сейчас я жду корабли, корабли вернутся, тогда побреюсь», — заявил Владимир Зеленский.

Украинский лидер добавил, что намерен побриться ориентировочно 20–21 ноября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что партия «Слуга народа» поддержит снятие неприкосновенности с Порошенко.