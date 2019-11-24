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«Я тронута до глубины души»: мать Юлии Началовой поблагодарила россиян

, 8:53 | Игорь Рязов Видео 287

В видео у Таисии Началовой навернулись слезы на глаза из-за попытки фанатов добиться присуждения ее дочери звания народной артистки посмертно.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Anatoly Lomokhov, YouTube / ДНИ.РУ

Тема:
Юлия Началова 158

Фанаты певицы Юлии Началовой пытаются добиться присуждения ей звания народной артистки посмертно. Ее мама Таисия Началова поблагодарила поклонников за это.

«Хочу сказать большое спасибо людям, которые взяли на себя инициативу и организовали народный флешмоб. Я тронута до глубины души. Со всех уголков не только России, но и всего мира шлют и шлют фотографии со словами: „Юля заслужила!“» — цитируют маму звезды Дни.ру.

Она призналась, что ее поразило стремление поклонников дочери. По ее словам, к движению присоединились даже профессионалы.

«Нас поразило, что участники флешмоба разного возраста, особую благодарность получаем от тех (людей — Прим. ред), которые растут на Юлиных песнях. Это движение поддерживают профессиональные музыканты, педагоги музыкальных и общеобразовательных школ», — сказала мама артистки.

В заключение Таисия Николаевна поблагодарила фанатов за любовь к ее дочери.

«Спасибо за ваше неравнодушие. Спасибо за светлую память и поистине народную любовь к нашей дочери», — сказала мама певицы Началовой.

Ранее 5-tv.ru писал, что пиар-директор Юлии Началовой анонсировал посмертный релиз неизданных песен звезды.

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Юлия Началова 158
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