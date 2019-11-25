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«Неестественно большая»: Фанаты заподозрили Бузову в фотошопе «пятой точки»

, 9:39 | Карина Бернтгольц Фото 608

Звезда выложила серию снимков на которых позирует в купальнике с доской для серфинга. Несмотря на то, что соблазнительное одеяние идеально подчеркнуло ее формы, фанаты нашли, к чему придраться.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 692

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram серию соблазнительных кадров, на которых запечатлена в ярко-розовом купальнике с доской для серфинга. Поскольку на большинстве снимков с пляжа звезда позирует спиной, внимание фанатов привлекла ее «пятая точка».

Многие признали, что фигура поп-дивы кажется на снимке безупречной: тонкая талия, стройные ноги, пышные формы. Однако особо наблюдательные пользователи и здесь нашли изъян. Некоторые отметили, что ягодицы Бузовой на последних фотографиях заметно больше, чем на предыдущих. Это натолкнуло их на мысль об использовании теледивой фотошопа.

«А я вижу фотошоп на попке!»

«Неестественно большая!» — возмущались комментаторы.

Instagram @buzova86

Впрочем, преданные фанаты светской львицы не нашли к чему придраться и осыпали ее комплиментами.

«Попка зачет!»

«Попа просто супер!»

«Ты прям, как спасательница Малибу!» — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова увела Батрутдинова от жаждущих внимания красавиц.

Тема:
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