Садальский высказал мнение об Ольге Бузовой

Актер театра и кино Станислав Садальский опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

«Самая популярная в #Инстаграм девушка сказала, пора наряжать елку», — сообщил артист.

Далее Садальский принялся рассуждать в предновогоднем духе, но подписчиков интересовало уже другое. Фанатов озадачило появление актера со знаменитой певицей и телеведущей.

«Неожиданно! Вы! И Бузова?! А ваше мнение о ней — слабо?» — поинтересовался подписчик у актера.

«Она позитивная, а концерт не видел», — сказал Садальский.

Instagram @stassadal

Также актер в другом ответе признался, что, к его сожалению, не подписан на Бузову в социальной сети.

Остальные подписчики прислушались к теме поста и ответили актеру, когда предпочитают наряжать елку к Новому году.

«Я наряжаю елку вначале декабря, создаю себе праздничное настроение. Заметила, что ожидание и подготовка к нему очень приятна. Сам праздник быстро пролетает»;

«Только ради детей ставим елку. Но уже не охота. Вся эта суета, вешать — убирать потом…»

«Мы ставим 30 декабря. Пробовали раньше, но привыкаешь к ней как к мебели. Ставим живую сосну, под нее ящик мандарин. Запах новогодний сразу!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Станислав Садальский жестко высказался о поведении Лолиты после развода.