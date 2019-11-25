  1. Пятый канал
  4. Садальский высказал мнение об Ольге Бузовой

Садальский высказал мнение об Ольге Бузовой

, 14:27 | Мия Субботина Фото 6 721

Российский актер опубликовал совместный снимок с главной российской Instagram-звездой.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @stassadal

Тема:
Ольга Бузова 692

Актер театра и кино Станислав Садальский опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

«Самая популярная в #Инстаграм девушка сказала, пора наряжать елку», — сообщил артист.

Далее Садальский принялся рассуждать в предновогоднем духе, но подписчиков интересовало уже другое. Фанатов озадачило появление актера со знаменитой певицей и телеведущей.

«Неожиданно! Вы! И Бузова?! А ваше мнение о ней — слабо?» — поинтересовался подписчик у актера.

«Она позитивная, а концерт не видел», — сказал Садальский.

Instagram @stassadal

Также актер в другом ответе признался, что, к его сожалению, не подписан на Бузову в социальной сети.

Остальные подписчики прислушались к теме поста и ответили актеру, когда предпочитают наряжать елку к Новому году.

«Я наряжаю елку вначале декабря, создаю себе праздничное настроение. Заметила, что ожидание и подготовка к нему очень приятна. Сам праздник быстро пролетает»;

«Только ради детей ставим елку. Но уже не охота. Вся эта суета, вешать — убирать потом…»

«Мы ставим 30 декабря. Пробовали раньше, но привыкаешь к ней как к мебели. Ставим живую сосну, под нее ящик мандарин. Запах новогодний сразу!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Станислав Садальский жестко высказался о поведении Лолиты после развода.

Тема:
Ольга Бузова 692
25 нояб
Ольгу Бузову обвинили в краже статуэтки музыкальной премии
25 нояб
«Неестественно большая»: Фанаты заподозрили Бузову в фотошопе «пятой точки»
23 нояб
Бузова увела Батрутдинова от жаждущих внимания красавиц
23 нояб
«Рот не закрывается»: Бузова в эффектном платье смутила фанатов странной позой
21 нояб
Ольга Бузова опубликовала фото в трусах на фоне Исаакиевского собора
21 нояб
«Мне больно, но…»: Бузова устроила прощальный концерт в Петербурге — видео
20 нояб
Собчак, Бузова, Рудковская: Forbes составил рейтинг по заработку в Instagram
20 нояб
Видео: Ольга Бузова приехала в Петербург
19 нояб
Жириновский жестко высказался о желании Бузовой продавать алкоголь
19 нояб
Красота спасет мир: Кто станет самой эффектной женщиной 2019 года?

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.76
0.05 70.31
-0.21
Гороскоп на 25 ноября: Луна в Скорпионе добавит беспокойства всем без исключения

Последние новости

21:25
Победитель конкурса «Лидеры России» провел урок финансовой грамотности для школьников
21:15
Задержан подозреваемый в нападении с ножом на врача Псковской детской больницы
20:58
Сын Елены Яковлевой опроверг сообщения о своем избиении из-за удаления тату
20:53
Скончался советский диссидент и журналист Михаил Хейфец
20:40
«Помощнички!»: Лиза и Гарри Галкины устроили генеральную уборку дома
20:33
Русское географическое общество ужесточит требования к получению медиагрантов в 2020 году

Сейчас читают

Почему Брежнева не любит, когда ее называют «дорогая»
Наряд Дубцовой на «Золотом граммофоне» вызвал недоумение поклонников
«Ты нормальный вообще?» Из-за чего началась «драка» Баскова и Крутого

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]