Ольгу Бузову обвинили в краже статуэтки музыкальной премии

Певица Ольга Бузова якобы могла украсть статуэтку музыкальной премии «Нового радио», когда выступала на церемонии награждения в качестве ведущей. Об этом в одной из передач на телеканале НТВ сообщил руководитель пресс-службы музыкальной премии Антон Коробков-Землянский.
Пропажа статуэтки из драгоценных металлов стоимостью 100 тысяч рублей обнаружилась после завершения церемонии награждения. Сотрудники радио начали расследование, в рамках которого опросили охранников и отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, рассказал Коробков-Землянский.
По его словам, найти статуэтку удалось случайно с помощью другого видео — в ролике на канале Ксении Собчак в YouTube Ольга Бузова показала телеведущей свою квартиру. Там организаторы музыкальной премии якобы заметили золотую «Сирену» на полке с наградами певицы.
Директор Ольги Бузовой сказал, что артистка заслуженно получила статуэтку «Нового радио». Сама певица подчеркнула, что никогда не возьмет ничего чужого, поскольку живет по библейским заповедям, пишет URA.RU.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова оказалась в центре скандала после публикации серии снимков, на которых она позирует в купальнике с доской для серфинга. Фанаты заподозрили певицу в фотошопе «пятой точки».