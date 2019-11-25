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Ольгу Бузову обвинили в краже статуэтки музыкальной премии

, 16:54 | Игорь Рязов Видео 124

Стоимость приза, якобы оказавшегося у певицы, оценивается в 100 тысяч рублей.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

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Ольга Бузова 692

Певица Ольга Бузова якобы могла украсть статуэтку музыкальной премии «Нового радио», когда выступала на церемонии награждения в качестве ведущей. Об этом в одной из передач на телеканале НТВ сообщил руководитель пресс-службы музыкальной премии Антон Коробков-Землянский.

Пропажа статуэтки из драгоценных металлов стоимостью 100 тысяч рублей обнаружилась после завершения церемонии награждения. Сотрудники радио начали расследование, в рамках которого опросили охранников и отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, рассказал Коробков-Землянский.

По его словам, найти статуэтку удалось случайно с помощью другого видео — в ролике на канале Ксении Собчак в YouTube Ольга Бузова показала телеведущей свою квартиру. Там организаторы музыкальной премии якобы заметили золотую «Сирену» на полке с наградами певицы.

«Ольга не являлась номинантом этой премии, она не была победителем в какой-то номинации. Честным путем она вполне может получить эту премию, но сейчас мы бы хотели, чтобы она вернула эту, которую получила незаконно», — сказал представитель премии, отметив, что награда обесценится, если каждый сможет забирать ее к себе домой.

Директор Ольги Бузовой сказал, что артистка заслуженно получила статуэтку «Нового радио». Сама певица подчеркнула, что никогда не возьмет ничего чужого, поскольку живет по библейским заповедям, пишет URA.RU.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова оказалась в центре скандала после публикации серии снимков, на которых она позирует в купальнике с доской для серфинга. Фанаты заподозрили певицу в фотошопе «пятой точки».

Тема:
Ольга Бузова 692
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